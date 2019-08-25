المتحدث باسم الخارجية : ظريف الى مقر انعقاد قمة الدول السبع في فرنسا

ونشر موسوي قبل قليل، تغريدة في حسابه على موقع تويتر؛ جاء فيها : ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل الى مدينة بياريتز حيث انعقاد قمة مجموعة الدول السبع، وذلك تلبية لدعوة وزير الخارجية الفرنسية لودريان، وبهدف مواصلة المشاورات حول المبادرات الاخيرة لرئيسي الجمهورية الايراني والفرنسي".
واضاف : لن يجري خلال هذه الزيارة اي لقاء او مباحثات مع الوفد الامريكي.
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، نبأ وصول طائرة ايرانية الى مدينة "بياريتز" الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة الدول السبع؛ وتوقعت بانها تقلّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
انتهى ** ح ع
طهران / 25 اب / اغسطس / ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي"، ان وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" توجه بدعوة من نظيره الفرنسي "لودريان" الى مقر انعقاد "قمة مجموعة الدول السبع" في مدينة بياريتز الفرنسية.
ونشر موسوي قبل قليل، تغريدة في حسابه على موقع تويتر؛ جاء فيها : ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل الى مدينة بياريتز حيث انعقاد قمة مجموعة الدول السبع، وذلك تلبية لدعوة وزير الخارجية الفرنسية لودريان، وبهدف مواصلة المشاورات حول المبادرات الاخيرة لرئيسي الجمهورية الايراني والفرنسي".
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