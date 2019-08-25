محافظة مازندران توقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقتصادي مع محافظة ساراتوف الروسية

وجاء ذلك اليوم الأحد، خلال زيارة مساعد محافظ ساراتوف "الكسي استرينكوف" الى محافظة مازندران.

وخلال الإجتماع المشترك الذي انعقد مساء اليوم الأحد بين مدراء الدوائر التنفيذية والمؤسسات ورجال الأعمال في محافظة مازندران مع الوفد الإقتصادي من محافظة ساراتوف الروسية أضاف خيريانبور، ان الظروف الراهنة مهدت الأرضية في كلتا المحافظتين لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية الثنائية.

وتابع خيريانبور، ان مذكرة التفاهم المذكورة تنص على التعاون بين مازاندران وساراتوف في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية، وتربية الأحياء المائية، والمجالات العلمية والأكاديمية وغيرها من المجالات الإقتصادية والتجارية الأخرى.

ولفت الى البنى التحتية الجيدة المتوفرة في محافظة مازندران في مجال النقل والشحن؛ مضيفا ان هذه المحافظة بامكانها تسويق الفائض من محاصيلها الزراعية التي تبلغ 7 أطنان سنويا الى جيرانها.

علما، ان هذه هي الزيارة الثانية لمساعد محافظ ساراتوف إلى محافظة مازاندران، حيث يترأس خلالها الكسي استرينكوف وفدا تجاريا من هذه المحافظة الروسية يضم 12 شخصا.

وخلال زيارته الى محافظة مازندران التي تستغرق يومين، وفضلا عن لقاءه مع محافظ مازندران، التقى استرينكوف برجال الأعمال الناشطين في القطاع الخاص بهذه المحافظة.

كما سيزور مساعد محافظ ساراتوف، ميناء "أمير آباد" في هذه المحافظة الذي يعد من أكبر الموانئ شمالي البلاد المطلة على بحر قزوين وكذلك من المقرر أن يزور عددا من الوحدات الإنتاجية والصناعية بهذه المحافظة.

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