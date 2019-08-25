لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الجارين

واوضح قربانوف، خلال اللقاء مع محافظ خراسان الشمالية (شرق) اليوم الاحد، ان مؤشر التبادل التجاري، على مدى نحو عقد واحد بين ايران وتركمانستان، سجّل 5 مليارات دولار لكن هذا الحجم شهد منحى تراجعيا في السنوات الاخيرة.

ونوه السفير التركماني بـ "الفرص والطاقات الوفيرة من اجل زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الجارين؛ وبما يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية والثقافية والرياضية ذات الاهتمام المشترك".

وفي السياق، تطرق قربانوف الى توقيع مذكرات للتعاون الثنائي؛ قائلا : ان اللجنة الاقتصادية المشتركة ستلتئم قريبا لبحث سبل تنفيذ وثائق التعاون المبرمة، ومناقشة جميع القضايا ذات الصلة بالعلاقات التجارية بين الجانبين.

كما اكد السفير التركماني على ضرورة دعم القطاع الخاص في كلا البلدين وازالة مشاكلهم وتحدياتهم مما يسهم في توفير ظروف مناسبة لتطوير العلاقات بين طهران وعشق اباد.

انتهى ** ح ع