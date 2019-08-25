٢٥‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٩:٠٧ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83451158
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ايران تحقق عائدات بقيمة 6.4 مليار دولار عبر تصدير المنتجات الزراعية

ايران تحقق عائدات بقيمة 6.4 مليار دولار عبر تصدير المنتجات الزراعية

طهران/25اب/اغسطس- اعلن المدير العالم لمكتب تطوير الصادرات بوزارة الجهاد الزراعی الايرانية "شاهرخ شجري" عن تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار من المنتجات الزراعية والغذائية خلال العام الايراني الماضي (الذي انتهى في 21 أذار/ مارس 2019).

واشار شجري في تصريح ، اليوم الاحد، الى نمو الصادرات في قطاع الزراعة منذ عام 2013؛ مبينا ان الميزان التجاري في قطاعي الزراعة والغذاء تحسن في عام 2013 من مستوى 8.1 مليار دولار سلبيا وصولا الى 4.3 مليار دولار في عام 2018 حيث شهد انخفاضا ايجابيا بنسبة 3.8 مليار دولار.

وقال هذا المسؤول : ان ايران قامت بتصدير اربعة ملايين و110 الف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 5 مليارات و351 مليون دولار خلال العام 2013؛ مبينا ان قيمة هذا الحجم من المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 6 ملايين و941 الف طن في عام 2018؛ بما يشير الى عائدات بقيمة 6 مليارات و400 مليون دولار للبلاد.

انتهى**2018/ ح ع **

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