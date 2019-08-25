قريبا .. الاتصال بين الشبكات المصرفية في ايران وروسيا

وفي لقائه (اليوم) المدير التنفيذي لشركة المعارض الدولية الايرانية، قال جاغاريان : سيتم من الان فصاعدا تسهيل الاجراءات بشأن استصدار تاشيرات القائمين على تنظيم المعارض الايرانية في روسيا.

وفيما اكد ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وموسكو، تطرق السفير الروسي الى القمة المرتقبة "بعد 3 ايام" بين رؤساء الجمهورية الايراني والروسي والتركي؛ متوقعا بانه سيتم خلال اللقاء بين الرئيسين الايراني الروسي التاكيد على تطوير التعامل بين البلدين.

الى ذلك، اكد المدير التنفيذي لشركة المعارض الدولية في ايران، استعداد الشركة الوطنية في استضافة المعارض الروسية؛ مردفا ان الترويج للمنتجات واقامة المعارض تشكّل خطوة هامة في مجال تنمية الصادرات والاستيراد بين ايران وروسيا.

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