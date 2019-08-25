الأمين العام لحزب الله لبنان: محور المقاومة منع تقسيم دول المنطقة 

وأضاف الامين العام لحزب الله لبنان في كلمته اليوم الأحد في مهرجان سياج الوطن الجماهيري في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الارهابيين، ان الانتصارات هي انتصارات كل قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية والجيشين اللبناني والسوري ومعركة الجرود كانت جزءاً مهماً من المعركة الكبرى التي كانت قائمة في سوريا.

وتابع، يجب أن نتذكر المشروع الذي أعد لسوريا الذي لم يكن هدفه لا الديمقراطية والتغيير الداخلي بل نظام مقاوم، وما حصل في السنوات الأخيرة وأنهته حرب الجرود لم يكن حدثاً عابراً ولا يجوز أن يصبح كذلك.

وفي جانب آخر من كلمته قال السيد نصر الله: بعد أيام قليلة في 31 اب تحضرنا ذكرى اختطاف سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه.

واضاف: ما عندنا اليوم وعلى مدى عقود من استنهاض ومقاومة وانتصارات يعود إلى بركة حضور الإمام الصدر في لبنان، ونحن نتابع قضية الصدر وندعو الله أن يعيده الينا وأخويه ليشهد الانتصارات التي أسس لها ومضى بنا في طريقها.

إنتهى**أ م د