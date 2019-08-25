ظريف: الطريق امامنا صعب لكنه يستحق الاختبار

ونشر ظريف في تغريدة له الاحد مشاهد لمباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين في مدينة بياریتس وقال ان زيارته لهذه المدينة تاتي في اطار متابعة التعاطي البناء .

وكتب ظريف في تغريدته ان: دبلوماسية ايران النشطة مستمرة باتجاه ارساء دعائم التعاطي البناء.

واضاف: انه على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياریتس وعقب مباحثاتي المكثفة مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير المالية الفرنسي التقيت الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون وبعد ذلك عقدت اجتماعا توجيهيا مشتركا مع الوفدين البريطاني والالماني.

وتابع ظريف: ان الطريق امامنا صعب لكنه يستحق الاختبار.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد زار باريس الجمعة والتقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان، في المحطة الاخيرة لجولته الاوروبية التي شملت ايضا الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج.

وفي ختام الجولة عاد ظريف الى طهران فجر السبت ليتوجه مساء الاحد الى فرنسا ثانية لاجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين على هامش قمة الدول الصناعية السبع في بياريتس.

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