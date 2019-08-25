مسؤول فرنسي: المحادثات بين ماكرون وظريف كانت ايجابية

واوردت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول فرنسي قوله بعد الاجتماع الذي عقد بين ماكرون وظريف على هامش قمة الدول الصناعية السبع في مدينة بياتريس في فرنسا الاحد ان ”المناقشات التي عقدت بين الرئيس (ماكرون) وظريف كانت إيجابية وستستمر“.

وامتنع هذا المسؤول عن الرد على اسئلة تفصيلية.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان دعوة ظريف الى بياريتس كانت "بالاتفاق" مع الولايات المتحدة.

من جهته أكد ظريف أنه التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع، مشيرا الى ان "الطريق أمامنا صعب لكنه يستحق الاختبار".

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر ان الدبلوماسية النشطة مستمرة بما يخدم التعاطي البناء.

ونشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد مشاهد لمباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين في مدينة بياریتس وقال ان زيارته لهذه المدينة تاتي في اطار متابعة التعاطي البناء.

وكتب ظريف في تغريدته ان : "الدبلوماسية النشطة لايران مستمرة في اتجاه ارساء دعائم التعاطي البناء. وعلى هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياریتس وعقب مباحثاتي المكثفة مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير المالية الفرنسي التقيت الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون وبعد ذلك عقدت اجتماعا توجيهيا مشتركا مع الوفدين البريطاني والالماني ."

وتابع ظريف : ان الطريق امامنا صعب ولكنه يستحق الاختبار.

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