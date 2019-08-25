القوة الصاروخية اليمنية تقصف بعشرة صواريخ باليستية أهدافا عسكرية سعودية في جيزان

وذكر متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت 10 صواريخ بالستية نوع بدر1 باتجاه جيزان.

وقال العميد سريع إن الهجوم الباليستي استهدف مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية في جيزان.

وأكد متحدث القوات المسلحة سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي فيما وصفها بأكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وأوضح سريع أن عملية القصف الواسعة بالصواريخ الباليستية على جيزان تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر.

وتوعد متحدث القوات المسلحة النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع في حال استمر عدوانه وحصاره.

وكانت القوة الصاروخية اليمنية أطلقت في وقت سابق من يوم امس؛ صاروخا بالستيا نوع "نكال" على تجمعات الجيش السعودي ومليشياته قبالة السديس بنجران وأصاب هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى.

انتهى ** 2342