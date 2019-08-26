مسؤول في الرئاسة الايرانية: سيتم كسر الحصار عن البلاد

وقال آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد: ان مسؤول اتخاذ التدابير اللازمة للجمهورية الاسلامية على اساس الحكمة هو سماحة قائد الثورة، ومسؤول الادارة الاستراتيجية للسياسة الخارجية على اساس المصلحة هو رئيس الجمهورية حسن روحاني، ومسؤول تنفيذ السياسة الخارجية على اساس العزة هو وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والنتيجة لذلك هي كسر الحصار عن ايران.

وكتب المسؤول في الرئاسة الايرانية في تغريدة اخرى: ان الدبلوماسية الايرانية -الاسلامية المبنية على الحكمة والمصلحة والعزة تمكنت لغاية من تبديل "G7" في مواجهة بلادنا الى "G6+1".

واضاف: علينا الايمان باننا وعبر التركيب الذكي المتمثل بـ "الاقتدار الدفاعي +التدبير السياسي" قادرون على ارغام ترامب ايضا على تغيير سلوكه تجاه ايران.

انتهى ** 2342