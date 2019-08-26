اليمن.. سلاح الجو المسير يجدد استهدافه لقاعدة الملك خالد الجوية بعسير

طهران / 26 اب /اغسطس /ارنا- اشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى القصف الإسرائيلي لدمشق اول أمس السبت، وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أن ما جرى "خطير جداً جداً.. والموقف يجب أن يكون على مستوى الحدث".