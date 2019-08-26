اليمن.. سلاح الجو المسير يجدد استهدافه لقاعدة الملك خالد الجوية بعسير

واورد موقع "المسيرة نت" عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن العملية الواسعة للطيران المسير استهدفت مبنى الاتصالات العسكرية فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
وأشار العميد سريع إلى أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر.
وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ فجر الاحد عمليات واسعة بطائرات قاصف 2k مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بعسير وحقق إصابات دقيقة في مرافق القاعدة الجوية والمطار.
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