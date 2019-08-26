٢٦‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٤:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83451353
٠ Persons

اليمن.. سلاح الجو المسير يجدد استهدافه لقاعدة الملك خالد الجوية بعسير

اليمن.. سلاح الجو المسير يجدد استهدافه لقاعدة الملك خالد الجوية بعسير

طهران / 26 اب /اغسطس /ارنا- نفذ سلاح الجو اليمني المسير الأحد؛ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

واورد موقع "المسيرة نت" عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن العملية الواسعة للطيران المسير استهدفت مبنى الاتصالات العسكرية فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأشار العميد سريع إلى أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ فجر الاحد عمليات واسعة بطائرات قاصف 2k مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بعسير وحقق إصابات دقيقة في مرافق القاعدة الجوية والمطار.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
6 + 3 =