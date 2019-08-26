استقرار المدمرة سهند في خليج عدن

وقال رئيس أركان الجيش الإيراني في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): أن المدمرة سهند إلى جانب السفينة اللوجستية وحاملة المروحيات "خارك" ، تقوم حاليا بمهامها في اطار الدورية البحرية الايرانية الثالثة والستين.

وصرح الأدميرال "حبيب الله سياري"، إن الهدف من ارسال هذه المجموعة البحرية لتأمين أمن الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة، ومن المقرر أن ترافق الدورية البحرية الإيرانية السفن التجارية في بحر عمان وخليج عدن.

يذكر ان الدورية البحرية الايرانية الاستخبارية –القتالية الـ 62 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تضم المدمرة "بايندر" والسفينة اللوجيستية "لافان" والسفينة اللوجيستية "بوشهر"، كانت قد عادت الى سواحل البلاد في يوليو الماضي بعد ان أبحرت الفين و350 ميل بحري.

والتحقت المدمرة "سهند" المزودة بأنظمة عسكرية وملاحية متطورة بالاسطول البحري التابع لجيش الجهورية الاسلامية الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

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