٢٦‏/٠٨‏/٢٠١٩ ١٠:٤٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83451594
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رئيس الجمهورية يتفقد معرض انجازات الحكومة في مجال تنمية البنية التحتية القروية

رئيس الجمهورية يتفقد معرض انجازات الحكومة في مجال تنمية البنية التحتية القروية

طهران/26 آب /اغسطس/ارنا- تفقد رئيس الجمهورية حسن روحاني، معرض انجازات حكومة التدبر والامل في مجال تنمية البنية التحتية القروية.

وقام الرئيس روحاني صباح اليوم الاثنين بتفقد معرض انجازات الحكومة في مجال التنمية القروية في قطاعات الطاقة والاتصالات والنفط وبناء الطرق والصحة والعلاج، حيث قدم الوزراء المعنيون بهذه القطاعات شرحا عن هذه الانجازات.

وتقرر في اسبوع الحكومة بناء علي طلب وزير الطاقة وموافقة الرئيس روحاني، عقد ملتقي لتقديم النشاطات والانجازات التي تحققت في مجال تطوير البنية التحتية في القري  والارياف خلال حكومتي الرئيس روحاني الحادية عشرة والثانية عشرة .
كما تم  في المراسم تدشين عدة مشاريع في قطاع تطوير البنية التحتية القروية بالتزامن مع بعض.

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