تركمانستان تولي أهمية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران

واضاف "أحمد كاكاباييفيتش قوربانوف" ليلة الأحد في حفل افتتاح المعرض الحصري بسلع تركمانستان في مشهد: إن إقامة معرض لإنتاج محافظة آخال التركمانية في مشهد يمكن أن يكون خطوة مهمة لتطوير التعاون الثنائي بين إيران وتركمانستان.

وأضاف أن معارض تركمانستان ستستمر في إيران وسيكون من الجيد تنمية العلاقات بين البلدين.

وقال سفير تركمانستان في طهران: تركمانستان وإيران ستعززان مستوى التعاون والصداقة المفيدة.

وصرح قوربانوف: بعد سنوات من استقلال تركمانستان لازالت علاقاتنا مع إيران في مختلف المجالات ودية ومتقاربة.

يمكن زيادة حجم التجارة بين إيران وتركمانستان إلى 10 مرات

بدوره قال محافظ خراسان الرضوية في رسالة قرأها رسوليان، مساعد المحافظ في شؤون تنسيق القضايا الاقتصادية : إن العلاقات بين إيران وتركمانستان لها جذور تاريخية وقديمة وهناك علاقات ثقافية واقتصادية بين البلدين وقد تعززت أكثر بعد استقلال تركمانستان.

وأضاف علي رضا رزم حسيني: ان العلاقات بين البلدين آخذة في الازدياد على مدار العقدين الماضيين بفضل جهود وتصميم المسؤولين في البلدين، على الرغم من بعض المشاكل الطفيفة التي نشأت في التجارة بين البلدين.

وأضاف: أنه وفي ظل الإرادة السياسية فان هذه المشاكل يمكن حلها ولا توجد عقبات أمام تطور العلاقات بين البلدين ولا يمكن لأي دولة أن تضع العراقيل أمام هذه العلاقات الجيدة.

ووصف محافظ خراسان الرضوية زيارة رئيس تركمانستان لإيران وزيارة الرئيس الإيراني إلى تركمانستان، مؤشر على استعداد البلدين لتطوير العلاقات ، معربا عن أمله في أن يمثل المعرض بداية لزيادة حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رزم حسيني، إن مدينة مشهد تستضيف عددا كبيرا من المواطنين التركمان سنويا، ومن ناحية أخرى، فإن وجود بنية تحتية للنقل بين البلدين، ومنطقة سرخس الاقتصادية الخاصة والجمارك الحدودية الثلاث يدل على اهتمام الشعب الإيراني بتركمانستان.

وقال محافظ خراسان الرضوية إن حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين، إيران وتركمانستان، يمكن زيادتها إلى 10 مرات، وسيتم تعزيز التعاون بين البلدين من خلال هذه المعارض.

ويقام المعرض الحصري للسلع المنتجة في محافظة آخال بتركمانستان في المقر الدائم للمعارض الدولية في مدينة مشهد.

وفي المعرض تعرض منتجات تركمانستان المختلفة مثل صناعات النفط والغاز والبنزين ومنتجات البناء وصناعات التحويل الزراعي وتربية الحيوانات ومنتجات الألبان وصناعات البلاستيك والبروبيلين والأثاث والديكور وهياكل الدفيئة والحرف اليدوية والخدمات الثقافية والتقنية.

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