ظريف يصل الى بكين

وتأتي زيارة ظريف الى الصين تلبية لدعوة من نظيره الصيني " وانغ يي" لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الأقليمية والدولية.

ويوم الجمعة اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الوزير ظريف سيبدا الاحد جولة آسيوية لدول الصين واليابان وماليزيا، ولكن نظرا للزيارة المفاجئة التي قام بها الى فرنسا من جديد امس الاحد لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان على هامش اجتماع القمة للدول الصناعية السبع في بياريتس فقد تاخر بدء الجولة الاسيوية الى فجر اليوم الاثنين.

وكان ظريف قد توجه أمس الاحد الى مدينة بياريتس مقر عقد قمة الدول السبع وذلك تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي جان ايف لودريان حيث اجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته وممثلي المانيا وبريطانيا قبل ان يغادر المدينة عائدا الى العاصمة طهران .

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جانج شوانغ" كان قد أعلن الجمعة 23 اغسطس أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور الصين في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.

وقال "شوانغ"، "تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني "وانغ يي", سيزور ظريف، الصين، وسيجري محادثات مع نظيره الصيني لمناقشة القضايا المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الى ان الصين وإيران عازمتان على الحفاظ على العلاقات الودية القائمة منذ 38 عاما، موضحا ان وزيري خارجية البلدين سيبحثان، القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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