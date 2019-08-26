رئيس الجمهورية يؤكد على تحقيق المصالح الوطنية بالقدرة والدبلوماسية

وخلال مؤتمر تقديم إنجازات الحكومة في مجال التنمية القروية اليوم الاثنين، أضاف روحاني أن هذا اليوم كان يوما مميزا بالنسبة لي و كل المسؤولين في مجال التنمية القروية حيث شهدنا تطورات ملحوظة في هذا الصدد، مردفا بالقول: برأيي إن نظرة و رؤية المجتمع تجاه المدن والقرى قد تغيرت بعد الثورة الإسلامية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الثورة الإسلامية قد مهدت طريق التنمية أمامنا مع أن قسم منها يعود إلى فضل التكنولوجيا.

وشدد على أن القرى هي مركز للإنتاج وإذا أردنا تعزيز هذا القطاع في البلاد لاسيما في مجال الزراعة، فلابد من دعم المزارعين والقرويين لأنهم منتجون كبار.

انتهى *ح ح*