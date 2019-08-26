رئيس الجمهورية يؤكد على تحقيق المصالح الوطنية بالقدرة والدبلوماسية

وخلال مؤتمر تقديم إنجازات الحكومة في مجال التنمية القروية اليوم الاثنين، أضاف روحاني أن هذا اليوم كان يوما مميزا بالنسبة لي و كل المسؤولين في مجال التنمية القروية حيث شهدنا تطورات ملحوظة في هذا الصدد، مردفا بالقول: برأيي إن نظرة و رؤية المجتمع تجاه المدن والقرى قد تغيرت بعد الثورة الإسلامية.
وأكد رئيس الجمهورية أن الثورة الإسلامية قد مهدت طريق التنمية أمامنا مع أن قسم منها يعود إلى فضل التكنولوجيا.
وشدد على أن القرى هي مركز للإنتاج وإذا أردنا تعزيز هذا القطاع في البلاد لاسيما في مجال الزراعة، فلابد من دعم المزارعين والقرويين لأنهم منتجون كبار.
انتهى *ح ح*
طهران / 26 آب / أغسطس / إرنا – قال رئيس الجمهورية، حجة الاسلام حسن روحاني إن الحكومة لن تألو جهدا في مسار حل مشاكل الشعب ، مؤكدا على تكريس جميع الطاقات واستخدام القدرة والدبلماسية من أجل تحقيق المصالح الوطنية.
وخلال مؤتمر تقديم إنجازات الحكومة في مجال التنمية القروية اليوم الاثنين، أضاف روحاني أن هذا اليوم كان يوما مميزا بالنسبة لي و كل المسؤولين في مجال التنمية القروية حيث شهدنا تطورات ملحوظة في هذا الصدد، مردفا بالقول: برأيي إن نظرة و رؤية المجتمع تجاه المدن والقرى قد تغيرت بعد الثورة الإسلامية.
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