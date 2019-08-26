ربيعي : زيارة ظريف الى فرنسا لاعلاقة لها بقمة مجموعة السبع

واضاف ربيعي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: لم تكن هناك اي رغبة للقاء أي مسؤول أمريكي، ليس لدينا أي دور في مفاوضات فرنسا وأمريكا ومجموعة السبع.

شكرا للصين لبدء إعادة تصميم مفاعل اراك

و حول تصريحات السفير الصيني لدى إيران الذي قال أن بلاده تعمل على إعادة تصميم مفاعل أراك ، قال ربيعي: إن هذا الاتفاق تحقق في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ، وكنا نرغب دائما في القيام بهذا المشروع بسرعة أكبر.

واضاف : أن أكمال هذا المشروع يرتبط بالكثير من المتغيرات التي لا يمكنني التحدث عنها الآن. نرحب بالصين ونشكرها على جهودها لإعادة تصميم مفاعل آراك.

نحن لا نلعب في ملعب ترامب

و عن زيارة ظريف إلى بياريتز الفرنسية، والتي وصفتها احدى التيارات السياسية الايرانيى بانها غير لائقة ، قال المتحدث باسم الحكومة : لقد أوضحت موقف الحكومة بوضوح حول هذه الزيارة، نحن لانلعب في ملعب ترامب، لكننا نريدهم أن يجلسوا ويفكروا في موضوع اقرار حقوقنا المشروعة.

وصرح ربيعي، إن وسائل الإعلام الأجنبية قد شهدت أن الورقة الرابحة كانت بيد إيران، وبان طهران تعتمد الأطر المنطقية للنقاش، وتتابع كل ما التزمت به، وبالطبع يمكن للبعض التعبير عن آرائه في هذا الصدد بحرية.

يتبع.. 2344