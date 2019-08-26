التوقيع على20 وثيقة ثقافية جديدة مع دول أجنبية

وأضاف صالحي الذي يزور اصفهان لافتتاح عدد من المشاريع الثقافية تزامنا مع اسبوع الحكومة أن تنمية الدبلوماسية الثقافية من أولويات الحكومة في تعاملاتها مع الدول الأجنبية مبينا أنه خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2019) تم التوقيع على 37 وثيقة وبرامج ثقافية مع دول أجنبية.

وصرح أن الدبلوماسية الثقافية بإمكانها أن تؤدي دورا أكثر تأثيرا في العلاقات بين الشعوب مما تؤديه الدبلوماسية السياسية.

وقال أيضا، خلال السنوات الاخيرة تمت إقامة الكثير من النشاطات الثقافية بمشاركة دول أجنبية حيث تم خلال العاميين الأخيرين إقامة 180 حدث ثقافي.

انتهى**م م**