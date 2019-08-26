ظريف: الهدف من زيارتي إلى فرنسا مرة اخرى لمناقشة القضايا السابقة أكثر

وأعلن ظريف للصحفيين اليوم الاثنين: يوم الجمعة الماضي أجرينا بعض المحادثات في باريس مع وزير الخارجية والرئيس الفرنسي، لكن كانت هناك حاجة لجولة اخرى من المحادثات بين خبراء البلدين لتوضيح بعض القضايا مثل البنوك والنفط والتي تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التفاوض.

وأشار ظريف إلى أن هذا العمل تم في عملية تفاوض مكثفة استمرت حوالي أربع ساعات، مضيفا : خلال كل هذه الساعات اجرينا محادثات مع وزيري الخارجية والمالية الفرنسيين.

وتابع وزير الخارجية: تحدثنا مع ماكرون لمدة ساعة، وانتهزنا الفرصة لمراجعة آخر التطورات والتنسيق مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني ومستشار المستشارة الألمانية بصفتهما عضوين أوروربيين في الاتفاق النووي.

وصرح ظريف إنه يأمل أن تكون المحادثات فعالة في الوفاء بالتزامات أوروبا تجاه الاتفاق النووي، وأن يكون الأوروبيون قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في إطار تنفيذ الاتفاق النووي.

سنقدم خلال هذه الزيارة برنامج للتعاون مع الصين مدته 25 عاما

وحول اهداف جولته على الدول الآسيوية الثلاث، ان الزيارة تهدف إلى إجراء محادثات دورية مع المسؤولين الصينيين وكذلك إجراء مشاورات مع اليابان وماليزيا.

واضاف ظريف حول زيارته لبكين: في سياق استعراض آخر الأوضاع حول الاتفاق النووي والمنطقة، سيتم النظر أيضا في الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد بين إيران والصين.

وصرح: في الأسابيع والأشهر الماضية، تم القيام بالكثير من العمل المشترك في اطار برنامج مدته 25 عاما للتعاون بين إيران و الصين بواسطة أجهزة مختلفة، وقد تم تصميم صورة طويلة الأمد للتعاون الإيراني - الصيني ومن المقرر تقديم هذا البرنامج إلى الجانب الصيني في هذه الزيارة.

وقال ظريف أيضا عن زيارته إلى طوكيو: ان زيارته إلى طوكيو هي الثانية، وانه سيواصل المحادثات الثنائية بين البلدين.

وحول زيارته الى ماليزيا، أوضح ظريف انه بالنظر إلى تقارب وجهات النظر بين إيران والحكومة الماليزية الجديدة، فهناك حاجة إلى التنسيق من أجل التعاون حول قضايا العالم الإسلامي والعلاقات الثنائية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين على رأس وفد في اطار جولة آسيوية تقوده الى اليابان وماليزيا ايضا.

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