٢٦‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83452228
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رئيس منظمة الدفاع المدني:

الادعاء الأمريكي بالنفوذ في البنى التحتية الإيرانية كذب محض

الادعاء الأمريكي بالنفوذ في البنى التحتية الإيرانية كذب محض

طهران / 26 آب / أغسطس / إرنا – اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد 'غلام رضا جلالي' ادعاءات الأمريكيين حول النفوذ السيبراني في أنظمة البنى التحتية الإيرانية بأنها لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى الادعاءات الأمريكيين السابقة حول القدرات الصاروخية الإيرانية بأنها عملية "فوتوشوب" حيث أدركوا بحقيقة هذه القدرات بعد إسقاط طائرتهم المسيرة على ارتفاع 50 ألف قدم.

وجاءت تصريحات العميد جلالي خلال اجتماع له مع رؤساء ومساعدي ومدراء منظمة الدفاع الإيراني اليوم الاثنين في العاصمة طهران.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية ادعت خلال الأشهر الأخيرة أنها تسللت عبر نفوذ سيبراني إلى البنى التحتية الصاروخية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفند جلالي هذه الادعاءات الأمريكية، قائلا إنها كباقي ادعاءاتهم الواهية مجرد كذبة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أنه لحسن الحظ هناك تماسك وانسجام داخلي في المجال السيبراني للبلاد حيث يتم رصد ومراقبة تحركات الأعداء على الدوام، مشيرا إلى التخطيط الدقيق الموجود من أجل تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية في إيران.

وفي معرض إشارته إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه اليوم الولايات المتحدة في خمسة مجالات حساسة وستراتيجية وهي  السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والسيبرانيةز

وقال العميد جلالي: أنا وبصفتي مسؤول مطلع أقول إن اإران لها اليد العليا في جميع المجالات المذكورة حيث يرجع الفضل في تحقيق هذه المهمة إلى توجيه قائد الثورة وصمود الشعب والمسؤوليين.

انتهى **ح ح**

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