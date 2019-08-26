وكالة إرنا تطلق على موقعها خدمة الاخبار باللغة الصينية

وفضلا عن المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) "سيد ضياء هاشمي" والسفير الصيني لدى الجمهورية الإسلامية "تشانغ هوفا"، شارك كل من مدير شؤون الدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية "حميدرضا نافذ عارفي" ومدير شؤون الاعلام الخارجي في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي "عليرضا شيرودي" وعدد من المدراء والمساعدين بوكالة إرنا وممثلين عن وكالات صينية في هذه المراسم التي أقيمت بالتزامن مع اسبوع الحكومة في إيران وعلى اعتاب الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

يذكر ان موقع وكالة ارنا الرسمية بالاضافة الى اللغة الفارسية، يبث أنباءه بتسع لغات اخرى وهي العربية والانكليزية والروسية و التركية والفرنسية والأردية والالمانية والاسبانية وأضيفت اليها اليوم اللغة الصينية.

وخلال هذه المراسم، أكد المدير العام لوكالة ارنا، ان هذا الحدث سيكون له دورا بارزا في تعزيز التعاون بين ايران والصين في مختلف المجالات؛ وأضاف ان البلدين تربطهما علاقات متينة باعتبارهما حضارتين عريقتين بالعالم و شريكين ستراتيجيين؛ مؤكدا على ضرورة النهوض بالعلاقات الإعلامية الثنائية بين إيران والصين أكثر من أي وقت مضى.

واشار هاشمي الى الطاقات الهائلة المتوفرة للتعاون بين ايران والصين في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياحية وقال، ان مسؤولية التعريف بهذه الطاقات والامكانيات تقع على عاتق الاعلام واليوم وبعد اطلاق خدمة الاخبار باللغة الصينية، نمضي جاهدين لتنفيذ هذه المهمة بأفضل مايمكن.

من جانبه، قدم سفير الصين لدى طهران أحر التهاني بمناسبة اطلاق وكالة إرنا خدمة الاخبار باللغة الصينية؛ واصفا هذه الخطوة بأنها اجراء قيم من شأنه ان يلعب دورا هاما في تمتين اواصر العلاقات الودية بين ايران والصين.

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