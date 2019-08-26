سياسية فرنسية: أمريكا تحاول ايجاد انشقاق بين باريس وطهران

وكتبت "آن جينته" في حسابها على تويتر (الاثنين): نحن ضحية سياسة أمريكية تحاول جرنا نحو الابتعاد عن إيران .

وقالت : ازدواجية الخطاب الأمريكي أمر مقلق.

يأتي هذا التصريح وسط إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الأحد ، أن قادة مجموعة الدول السبع قد وافقوا على ان ينقل رسالة مجموعة السبع الى إيران بالنيابة عنهم، الا ان دونالد ترامب، رفض هذا التوافق.

يذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اشار إلى اتفاق مع قادة مجموعة السبع بهدف ازالة التوتر وفتح باب محادثات جديدة مع طهران .

وقال إيمانويل ماكرون في مقابلة مع تلفزيون إل سي آي امس الأحد: وافق قادة المجموعة على العمل سوية لحل التوترات وفتح باب محادثات جديدة مع طهران.

وقال ماكرون : الكل يريد تجنب حدوث نزاع عسكري مع ايران، موضحا بان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان واضحا للغاية في هذا الصدد.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، يوم السبت الماضي، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

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