ظريف يلتقي نظيره الصيني

واشار الجانبان خلال اللقاء الى علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية مؤكدين على ضرورة تنميتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية و الثقافية و الطاقة ومجالات اخرى.

واعتبر ظريف خلال اللقاء الاتفاق النووي بانه انجاز دبلوماسي مهم ومثالا للتعددية نافيا الاحادية ومبينا عزم الصين التعاون مع ايران والمجتمع الدولي لحفظ هذا الانجاز الدولي المهم.

التطرق الى اهم قضايا المنطقة والخليج الفارسي وشمال افريقيا وامريكا الجنوبية كانت من اهم محاور لقاء ظريف مع نظيره الصيني.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين على رأس وفد في اطار جولة آسيوية تقوده الى اليابان وماليزيا ايضا.

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