السفير الصيني: بكين ملتزمة بالتعاون مع طهران خدمة لمصالح البلدين

وقال "تشانغ خوا" اليوم الاثنين في اجتماع مع مدير وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) ضياء هاشمي: ان موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات في هونغ كونغ، موقف مبدئي و قائم على الأطر الدولية التقليدية.

كما أكد الدبلوماسي الصيني مجددا أن بكين تعارض بشدة السياسة الأحادية للولايات المتحدة وتدين العقوبات على إيران، بينما تؤيد بشدة الاتفاق النووي.

وأكد تشانغ خوا: ان بكين تعتقد أنه لا يوجد بديل للاتفاق النووي وان التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة سيضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحول التطورات في هونغ كونغ ، قال السفير الصيني في طهران : أنه بموجب القوانين والأطر الدولية، فإن حق تسليم المجرمين إلى أي بلد، محمي بموجب الاتفاقات الثنائية الموقعة، وعلى الرغم من أنه تم تعليق هذا الموضوع لبعض الوقت بعد الاضطرابات الأخيرة، الا انه سيستأنف قريبا.

وقال الدبلوماسي الصيني إن أعمال الشغب الأخيرة في هونغ كونغ، والتي دعمها بعض الغربيين، شكلت تهديدا خطيرا للوضع الاقتصادي لهونغ كونغ كما انها ألحقت أضرارا جسيمة بشعب هذه المنطقة .

وبالتزامن مع زيارة السفير الصيني لمقر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، دشنت ارنا خدمة اخبار باللغة الصينية.

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