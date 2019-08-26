الخارجية الصينة تؤكد استعداد بكين على توسيع العلاقات مع طهران

واضاف شوانغ خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين : لقد وصل ظريف اليوم الاثنين الى بكين حيث التقى بوزير الخارجية (الصيني) "وانغ يي" وبحث معه في القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع قائلا : ان الصين وايران تربط بينهما علاقات مستدامة ومتنامية على مدى العقود الاربعة الماضية.

يذكر ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل اليوم الاثنين صباحا على راس وفد الى مطار بكين الدولي حيث كان في استقباله كبار المسؤولين الصينيين وسفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد "محمد كشاورز زادة".

انتهى ** ح ع