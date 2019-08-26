٢٦‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٧:٢١ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83452645
٠ Persons

مسؤول : تدشين المنارة الجنوبية للمرقد العلوي المطهر في النجف الاشرف

مسؤول : تدشين المنارة الجنوبية للمرقد العلوي المطهر في النجف الاشرف

طهران/ 26اب/اغسطس- اعلن مساعد دائرة الصناعات الفنية التابعة لمركز إعادة إعمار العتبات المقدسة في ايران "محمد كريمي" عن تدشين المنارة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف بعد انجاز عمليات الترميم فيها على يد المتخصصين والفنانين الايرانيين؛ وذلك خلال مراسم خاصة برعاية رئيس مركز إعادة إعمار العتبات المقدسة، ورئیس الوقف الشیعی العراقي وحضور حشد غفير من زوار المرقد الشريف للامام علي ابن ابي طالب (عليهما السلام).

واوضح كريمي في تصريح له اليوم الاثنين، ان مشروع ترميم اللبنات الذهبية چاخل ايوان الصحن الشريف يتم عبر ثلاثة مراحل؛ مضيفا ان المرحلة الاولى ن هذا المشروع انجزت بعد ترميم الجناح الجنوبي ومنارتها، فيما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية عبر ترميم القسم المركزي والرواق المدخلي وتاج السطح.

واضاف، انه وفقا لهذا المشروع سيتم اعادة ترميم اللبنات النحاسية المطلية بالذهب والتي يعود تاريخها الى عهد الملك "نادر شاه" الايراني، وذلك على يد المتخصصين والفنانين الايرانيين.

وبحسب مساعد رئيس دائرة الصناعات الفنية التابعة لمركز اعادة اعمار العتبات المقدسة في ايران، فقد تم من خلال هذا المشروع الذي استغرق عاما ونصف العام، ترميم اكثر من 4 الاف لبنة من المنارة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة وبمساحة 290 متر مربع.

انتهى** 2018/ح ع**

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =