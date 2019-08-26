مسؤول : تدشين المنارة الجنوبية للمرقد العلوي المطهر في النجف الاشرف

واوضح كريمي في تصريح له اليوم الاثنين، ان مشروع ترميم اللبنات الذهبية چاخل ايوان الصحن الشريف يتم عبر ثلاثة مراحل؛ مضيفا ان المرحلة الاولى ن هذا المشروع انجزت بعد ترميم الجناح الجنوبي ومنارتها، فيما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية عبر ترميم القسم المركزي والرواق المدخلي وتاج السطح.

واضاف، انه وفقا لهذا المشروع سيتم اعادة ترميم اللبنات النحاسية المطلية بالذهب والتي يعود تاريخها الى عهد الملك "نادر شاه" الايراني، وذلك على يد المتخصصين والفنانين الايرانيين.

وبحسب مساعد رئيس دائرة الصناعات الفنية التابعة لمركز اعادة اعمار العتبات المقدسة في ايران، فقد تم من خلال هذا المشروع الذي استغرق عاما ونصف العام، ترميم اكثر من 4 الاف لبنة من المنارة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة وبمساحة 290 متر مربع.

انتهى** 2018/ح ع**