الأسلحة الدفاعية الإيرانية متطورة وتتناسب مع التهديدات

وخلال تفقده اليوم الإثنين، منظومة "باور 373" الصاروخية للدفاع الجوي ومعرض منجزات التصنيع الدفاعي أشاد اللواء موسوي بكفاءات الشباب العلماء في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وعزمهم الراسخ؛ مضيفا "ان هؤلاء الأعزاء قاموا بمراقبة كافة التهديدات الجوية وبناء على ذلك صنعوا هذا السلاح الستراتيجي القوي والباعث على الإطمئنان وسلموه الى الجيش، مما يستدعي الشكر والتقدير والثناء على جهود أعزاءنا بوزارة الدفاع".

وأشار الى الأسلحة الدفاعية الإيرانية الجيدة جدا وبالغة التطور المضادة التي تم تصنيعها لمواجهة الطائرات التي قد تهدد البلاد؛ مضيفا انه تم إزاحة الستار عن معظم هذه الأسلحة وكذلك تم تسليم عدد منها الى القوات المسلحة والتي تم توظيفها في انجاز النشاطات العملياتية".

وأكد ان الجمهورية الإسلامية تمكنت من الوصول الى هذه المرحلة من الإقتدار بالاعتماد على قدرات وتجارب أبناءها البواسل.

واقيمت الخميس برعاية رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني مراسم ازاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية محلية الصنع.

وتتميز منظومة "باور 373" محلية الصنع الجديدة تقنيا على منظومة "اس 300" الروسية و منظومة باتريوت الاميركية (PACK3)، وتمتلك قوة تدمير الاهداف حتى ارتفاع 27 كم وعلى مدى 300 كم.

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