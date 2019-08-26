محور المقاومة مطالب بتشكيل غرفة عمليات موحدة لمجابهة سياسة الاحتلال

وقال مزهر في تصريح لمراسل ارنا، "الان بات مطلوبا وبشكل عاجل وملح تشكيل غرفة عمليات مشتركة من كل قوى المقاومة للجم سياسة العدو الصهيوني ولعدم الاستفراد بمحور المقاومة".

واضاف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال يريد تسخين الأوضاع على أكثر من صعيد أولا للهروب من المحاكمة الداخلية، وثانيا لزيادة الاصوات في انتخابات الكنيست المقبلة.

وتابع : نحن أمام بازار انتخابي صهيوني لذلك نتنياهو وحزب أزرق أبيض؛ الجميع يتكالب باتجاه اتخاذ المزيد من الاجراءات الظالمة ضد شعبنا وحصد مزيد من الاصوات في الانتخابات.

واعتبر مزهر قرار الاحتلال بتقليص كمية السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، "سياسة قديمة جديدة لن تجدي نفعا"؛ مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ولن ينكسر.

وشدد القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية، على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها في رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله.

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