إيران تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع الجوار

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية مع محافظ آذربايجان الشرقية (شمال غرب) وتفقده المناطق الحدودية في هذه المنطقة.

ويرافق دهقاني خلال زيارته الى هذه المحافظة التي تستغرق يومين، وفدا يضم عددا من المدراء والخبراء في الشؤون القانونية والسياسية بوزارة الخارجية الى جانب عدد من المسؤولين المعنيين في وزارات أخرى بما فيها وزارة الطاقة والداخلية وكذلك مسؤولين من قوات حرس الحدود.

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية اليوم الإثنين، ان دهقاني تفقد كذلك في اطار الزيارة، المشاريع الحدودية المشتركة للبلاد على نهر أرس واطلع عن كثب على المشاكل التي تعترض هذه المشاريع.

كما تفقد المشاريع الحدودية المشتركة مع دول آذربايجان وأرمينيا، بما فيها مواقف السيارات في المناطق الحدودية.

واعتبر دهقاني العمل على تأكيد حقوق الرعايا الإيرانيين لا سيما الرعايا الإيرانيين القاطنين في المناطق الحدودية (لدول الجوار) واحتواء المشاكل الحدودية بأنها من المهام الرئيسية للجهاز الدبلوماسي في البلاد.

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