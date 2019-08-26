وزير الثقافة يعلن عن توقيع إيران مذكرات للتعاون الثقافي مع 22 دولة بالعالم

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الإثنين خلال زيارته الى محافظة إصفهان (وسط) أضاف صالحي، ان الوثائق المذكورة تشتمل على العديد من مذكرات التفاهم للتعاون الثقافي التي تهدف الى توفير مزيد من الفرص لإرساء علاقات ثنائية وطيدة ومستقرة مع مختلف الدول بالعالم.

وتابع، ان وثائق التعاون المذكورة تنص على تعزيز التعاطي الفني والسينمائي وكذلك تعزيز التفاعل والحوار بين الشخصيات الفنية والثقافية لهذه البلدان.

وأكد صالحي، ان تنمية العلاقات الثقافية بين شعوب مختلف البلدان، يؤثر إيجابا على تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بين هذه الدول والتي تحظى بأهمية بالغة وفاعلة لدى المجتمع الدولي.

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