مسؤول: الحدود الطويلة بين ايران وتركمنستان ارضية جيدة للتعاون بينهما

وقال قرة باش في ملتقى الناشطين الاقتصاديين الايرانيين والتركمنستانيين المنعقد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، الاثنين، ان التبادل التجاري بين ايران وتركمنستان يبلغ في الوقت الحاضر 400 مليون دولار وفي حال توصل المسؤولون بين البلدين الى اتفاقات في المجالات الثلاثة ترانزيت السلع والمصادر الهيدروكربونية والغاز فان حجم التبادل التجاري يمكن ان يبلغ 5 مليارات دولار.

واشار الى خطي سكك الحديد "سرخس-تجن" و" جرجان -اينجة برون" بطول 675 كم كخطوط اتصال بين البلدين، وقال، انه لم تتم الاستفادة من هذه الامكانية السككية بالصورة المناسبة لذا يتوجب معالجة الاشكاليات والاستفادة من قطاع النقل لما يخدم مصلحة الشعبين.

من جانبه اشار مساعد رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خراسان الرضوية علي غفوري مقدم خلال الملتقى، الى الطاقات الاقتصادية التي تحظى بها المحافظة ومنها وجود 5900 وحدة صناعية و 46 مادة منجمية و نحو 800 منجم ، وحلولها في المراتب من الاولى حتى الرابعة في البلاد في العديد من المحاصيل الزراعية مثل الزعفران والفستق والرمان والادوية العشبية.

واكد غفوري مقدم على تعزيز التعاون الحدودي بين البلدين عبر الاسواق الحدودية واستمرار اقامة المعارض والاستفادة من فرص مقايضة السلع وتنمية ذلك.

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