وانغ يي: يجب أن تستفيد إيران من مزايا الاتفاق النووي

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الصينية على شبكة الإنترنت، أضاف "وانغ يي" مساء الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بكين: تدعم الصين الجهود الدولية لدعم برنامج إيران النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال إن الصين، كدولة مسؤولة، ترغب في لعب دور بناء في نزع فتيل التوتر بمنطقة الخليج الفارسي مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في تطبيق بنود الاتفاق النووي.

وأضاف "وانغ يي"، في إشارة إلى الاضطرابات العالمية الحالية وزيادة الأحادية والبلطجة السياسية، إن الصين وإيران، باعتبارهما شريكين استراتيجيين شاملين، بحاجة إلى تعزيز المشاورات الاستراتيجية.

وقال إن الصين، إلى جانب الدول الأخرى، ستدافع بشكل مشترك عن التعددية وتدعم الحقوق والمصالح المشروعة للدول بينما تتمسك بالمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال الاجتماع، إنه في الوضع الحالي، فإن ظاهرة تجاهل القانون الدولي قد زاد مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وان إيران ترفض بحزم أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

وأضاف أن إيران ترغب في تعزيز تعاونها مع الصين في الشؤون السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجيا والثقافة والتنمية المشتركة وفي مبادرة "الحزام الواحد الطريق الواحد"، ودعم علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أطلع وزير الخارجية الإيراني، نظيره الصيني على المشاورات التي اجراها مع اطراف الاتفاق النووي خلال زيارته إلى أوروبا وأكد على ضرورة حل القضية من خلال الحوار والتشاور من جانب إيران.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الصينية بكين امس الاثنين على رأس وفد في اطار جولة آسيوية تقوده الى اليابان وماليزيا ايضا.

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