مديرعام ارنا يؤكد على ضرورة تطوير التعاون الاعلامي بين الصين وايران

وأطلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) يوم امس الإثنين، خلال مراسم رسمية حضرها سفير الصين لدى طهران والمدير العام للوكالة، خدمة الاخبار باللغة الصينية وهي اللغة الأجنبية التاسعة على موقعها .

وخلال هذه المراسم، أكد المدير العام لوكالة ارنا، ان هذا الحدث سيكون له دورا بارزا في تعزيز التعاون بين ايران والصين في مختلف المجالات؛ وأضاف ان البلدين تربطهما علاقات متينة باعتبارهما حضارتين عريقتين بالعالم و شريكين استراتيجيين؛ مؤكدا على ضرورة النهوض بالعلاقات الإعلامية الثنائية بين إيران والصين أكثر من أي وقت مضى.

واشار هاشمي الى الطاقات الهائلة المتوفرة للتعاون بين ايران والصين في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياحية وقال، ان مسؤولية التعريف بهذه الطاقات والامكانيات تقع على عاتق الاعلام واليوم وبعد اطلاق خدمة الاخبار باللغة الصينية، نمضي جاهدين لتنفيذ هذه المهمة بأفضل مايمكن.

واشار هاشمي الى تبادل الوفود الاعلامية بين ايران والصين وقال : من دواعي السرور ان يكون لنا تعاون كبير مع الوكالات الصينية وان خدمة ارنا للاخبار باللغة الصينية سيفتح صفحة جديدة لتعاون متنامي اكثر فاكثر.

واشار ايضا الى التطور الاعلامي في الصين وخاصة وكالة شينهوا للانباء في استخدامها التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي وقال ان ارنا ترغب في الاستفادة من تجارب وقدرات الوكالات الاعلامية الصينية.

من جانبه، قدم سفير الصين لدى طهران أحر التهاني بمناسبة اطلاق وكالة إرنا خدمة الاخبار باللغة الصينية؛ واصفا هذه الخطوة بأنها اجراء قيم من شأنه ان يلعب دورا هاما في تمتين اواصر العلاقات الودية بين ايران والصين.

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