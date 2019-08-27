ایران تنجز أكثر من 500 مشروع جامعي مشترک مع دول العالم

وبحسب أحدث الإحصاءات المنشورة من مركز التعاون العلمي الدولي لوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا يبلغ حجم الانتاج العلمي المشترك بين ايران ودول العالم في موقع ISI على النحو التالي : عام 2014، ثمانية الاف و 215مشروع مشترك ، عام 2015، ثمانية الاف و 845 مشروع مشترك ، عام 2016 ، عشرة الاف و277 مشروع مشترك ، عام 2017 ، 12 الف و30 مشروع مشترك ، عام 2018 ، 13 الف و718 مشروع مشترك وعام 2019 ثمانية الاف و264 مشروع مشترك.

وبلغ اجمالي مشاريع الابحاث المشتركة لوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا مع الجامعات الرائدة في العالم 466 مشروع حيث سجل نموا بلغ 26 بالمائة خلال الاعوام الأربعة الاخيرة .

وانجزت ايران 12 مشروعا مشتركا مع باكستان و10 مشاريع مع الهند و16 مشروعا مع سويسرا و10 مشاريع مع جنوب أفريقيا و11 مشروعا مع روسيا و10 مشاريع مع هنغاريا و44 مشروعا مع ألمانيا و17 مشروعا مع استراليا و20 مشروعا مع فرنسا و4 مشاريع مع ايطاليا خلال الاعوام الأربعة الاخيرة.

ان بعض الجامعات الرائدة الإيرانية لديها شهادات مشتركة مع أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم في العام الايراني الماضي ( بدا 21 مارس 2019):

وتعاونت جامعة شريف الصناعية مع كندا واستراليا وهونغ كونغ وألمانيا وجامعة طهران مع فرنسا وهولندا وجامعة اصفهان مع فرنسا ولبنان وكوريا الجنوبية وجامعة تبريز مع فرنسا وجامعة خواجه نصيرالدين طوسي مع روسيا في مجال تنفيذ 50 مشروعا مشتركا خلال العام الماضي.

انتهى** 1453**