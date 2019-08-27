ايران تزيح الستار عن طائرة مسيرة جديدة في معرض مکس 2019 الروسی

وبدأت اليوم الثلاثاء اعمال معرض مكس 2019 الدولي للصناعات الجو – فضائية اعماله، بمشاركة ايران و16 دولة اخرى، في مركز المعارض الجوية بمدينة جوكوفسكي الروسية.

وتعد طائرة مبين المسيرة واحدة من احدث الطائرات من دون طيار ايرانية الصنع التي تم عرضها اليوم خلال معرض مكس 2019.

وبحسب المعلومات الصادرة عن الجناح الايراني ضمن معرض مكس 2019 الروسي، يبلغ طول هذه الطائرة 3 امتار وتزن 670 كغ، وهي قادرة على حمل مايبلغ 120 كغ من السلاح والاجهزة الضرورية في تنفيذ المهام الموكلة اليها.

كما تسطيع الطائرة المسيرة مبين التحليق على ارتفاع 45 الف قدم لفترة 45 دقيقة دون توقف، وتبلغ سرعة هذه الطائرة كحد اقصى 900 كم في الساعة.

يتبع ...** ح ع