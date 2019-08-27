روحاني يسلّم البرلمان لائحة اتفاق ايران وسويسرا للنقل البري

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي لدائرة الرئاسة في ايران، ان الرئيس روحاني، وفي ضوء اهمية النقل البري على صعيد التبادل التجاري ونقل المسافرين، ونظرا الى نتائجه الايجابية المترتبة على العلاقات الاقتصادية والمجالات الاخرى بين البلدين ايران وسويسرا، وتنويها بضرورة توفير المتطلبات القانونية بهدف تفعيل اسطول النقل البري لكلا البلدين خلال العبور من اراضي بعضهما الاخر، اوعز بارسال لائحة الاتفاق الى البرلمان لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.

وكان مجلس الوزراء قد اقرّ لائحة الاتفاق حول التعاون الايراني - السويسري في مجال النقل البري، خلال اجتماعه المنعقد في 4 اب/ اغسطس الحالي.

انتهى ** ح ع