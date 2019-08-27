الطلاب العراقيون راغبون في دراسة الطب بالجامعات الإيرانية

وعلى هامش حفل الذكرى الأربعين لتأسيس جامعة مدينة شهر كرد (مركز محافظة جهار محال وبختياري-وسط) اليوم الإثنين، أضاف الحكيم في حديث للمراسلين، ان هؤلاء الطلاب العراقيين يدرسون الطب في ثماني جامعات بارزة في إيران والـ40 بالمئة الآخرين، يدرسون في مختلف فروع الهندسة بجامعات مدينتي طهران ومشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية).

وأضاف انه، يدرس 200 طالب عراقي حاليا في جامعة اصفهان (وسط)؛ معربا عن أمله في توفر الأرضية الملائمة لقبول الطلاب العراقيين في جامعة شهر كرد بالنظر الى قرب هذه المدينة من اصفهان.

وأكد مساعد المستشار الثقافي العراقي لدى إيران، ان الجامعات الإيرانية تتمتع بامكانيات علمية مرموقة؛ مؤكدا رغبة بلاده في استفادة الطلاب العراقيين بصورة قصوى من هذه الفرص المتاحة في الجامعات الإيرانية لتبادل الخبرات الأكاديمية.

وبدأ اليوم الثلاثاء إحتفال الذكرى الـ40 لتأسيس جامعة شهركرد، بحضور وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، وسفيري أفغانستان والعراق في طهران، والرؤساء الدوريين لهذه الجامعة وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.

إنتهى**أ م د