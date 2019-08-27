تبريز تستضيف معرضين دوليين لصناعات السيارات والشحن والنقل

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان كلا المعرضين الدوليين اقيما في مركز المعارض الدولية بمدينة تبريز، ويستمران في نشاطاتهما لغاية يوم الجمعة القادم 30 اب / اغسطس الحالي.

وبحسب هذا التقرير ايضا، يضم معرض صناعة السيارات شركات اجنبية من بلدان تركيا والمانيا وبولندا والصين وكوريا الجنوبية وصين التايبية واليابان؛ فضلا عن الشركات المحلية التي تمثل عددا من المحافظات في ارجاء البلاد.

وتعرض الشركات في معرض صناعات السيارات، احدث انجازاتها في مجال انتاج السيارات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها والادوات المتعلقة بها.

انتهى ** ح ع