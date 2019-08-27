إيران ماضية في تطوير قدراتها الصاروخية بسرعة أكبر

وعلى هامش تفقده منظومة "باور 373" الصاروخية ومعرض منجزات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة اليوم الثلاثاء أضاف جنتي في تصريح للمراسلين، ان الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين في محكم كتابه بالـ"بنيان المرصوص"؛ مضيفا ان الخبراء الإيرانيين الشبان نماذج حية للمؤمنين.

وتابع، ان تصنيع هذه المنظومات الدفاعية والأجهزة المتطورة محلية الصنع التي تشكل مفخرة للعالم الإسلامي، جاء بفضل الإرادة الراسخة للشباب الإيرانيين.

وأكد جنتي على حاجة البلاد لهذه الأجهزة والمعدات العسكرية المتطورة من أجل الصمود بوجه الظلم والتصدي للظالمين.

واقيمت الخميس برعاية رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني مراسم ازاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية محلية الصنع.

وتتميز منظومة "باور 373" محلية الصنع الجديدة تقنيا على منظومة "اس 300" الروسية و منظومة باتريوت الاميركية (PACK3)، وتمتلك قوة تدمير الاهداف حتى ارتفاع 27 كم وعلى مدى 300 كم.

إنتهى**أ م د