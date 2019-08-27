مسؤول : القيود لاتزال قائمة من جانب تركمانستان على الشاحنات الايرانية

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء بمدينة مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية) اوضح جهان خواه، انه بحسب هذه القيود يُسمح في نقطة "باجغيران" الحدودية (مع تركمانستان) بعبور 10 شاحنات محملة بسلع تزن لـ 20 طن كحد اقصى في كل شاحنة فقط."

واضاف، كما في منطقة "سرخس" الحدودية يتم السماح لـ 30 شاحنة كحد اقصى، فضلا عن عدم انجاز مشروع بناء جسر سرخس من قبل الحكومة التركمانية والذي من شانه ان يسهم بشكل كبير في تسريع عمليات تبادل السلع هناك.

وتابع هذا المسؤول في محافظة خراسان الرضوية، ان دولة تركمانستان لم تلغ القيود التي كانت قد فرضتها على شاحنات الترانزيت القادمة من طاجيكستان ايضا.

وبحسب جهان خواه، فإن القيود المفروضة (من جانب تركمانستان) على شاحنات نقل الصادرات من معبر "لطف اباد" والتي تسمح بعبور 200 شاحنة يوميا فقط، لاتزال قائمة ولم يتم الغاؤها.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار المسؤول المشرف على دائرة الدمارك في خراسان الرضوية الى ان حجم الصادرات عبر الجمارك والاسواق الحدودية لهذه المحافظة، بلغ خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2019)، مليونا و518 الف طن وبقيمة 647 مليون دولار؛ مسجّلا بذلك زيادة بنسبة 35 بالمئة من حيث الكمية، و30 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انتهى ** ح ع