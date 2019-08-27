وزير خارجية ليبيا يلتقي نظيره الايراني في اليابان

وبحث الجانبان الايراني والليبي خلال هذا اللقاء، القضايا الثنائية واخر التطورات في ليبيا.

ويزور وزير خارجية ليبيا اليابان حاليا للمشاركة في مؤتمر التنمية الافريقية المقام بمدينة يوكوهاما اعتبارا من اليوم ويستمر على مدى يومين.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وصل عصر اليوم الثلاثاء الى اليابان، واجرى مباحثات مع نظيره الياباني "كونو تارو" في مدينة يوكوهاما الساحية.

واستعرض وزيرا الخارجية الياباني والايراني في هذا اللقاء القضايا الثنائية واخر التطورات والاجراءات الدبلوماسية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق النووي، والقضايا الاقليمية والدولية الاخرى بما في ذلك الظروف الراهنة في الخليج الفارسي والمنطقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع