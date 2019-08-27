صالحي يعلن توفر الطاقة الانتاجية لـ 60 جهاز طرد مركزي متطور في البلاد

واضاف صالحي في تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش زيارته التفقدية لعمليات اكمال بناء "مستشفى العلاج الايوني في ايران وغرب اسيا"، بمحافظة البرز (شمال البلاد)، قائلا "نحن تمكّنا في مجال الابحاث والتنمية من اجتياز مرحلة الهندسة العكسية وبلوغ مرحلة التصميم".

وتابع : كما قطعنا اشواطا بعيدة في مجالات الاكتشاف والتنقيب، وانطلاقا من طاقاتنا الذاتية نجحنا في تحديد 80 بالمئة من الموارد المنجمية وتقديم خدمات عديدة الى وزارة النفط، وايضا مركز الابحاث الجيولوجي في البلاد.

وصرح رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية : لقد استطعنا من خلال الدراسات المتبعة في سياق تطوير اجهزة الطرد المركزي الجديدة، بلوغ الجيل "اي، آر، 6" من هذه الاجزة، والذي اثار احتجاج العديد من الدول الاجنبية على خلفية ذلك.

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