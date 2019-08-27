موقف طوكيو هو الدعم المستمر للإتفاق النووي 

وفي تصريح للمراسلين بعد لقائه ظريف، قال تارو كونو، "ان الجانبين اتفقا خلال لقاء اليوم على تمتين أواصر العلاقات بين اليابان وإيران اللتان تتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، في سياق التقليل من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران"، وذلك حسبما أفادت صحيفة مالاي ميل (الماليزية).

وتابع كونو، "بناء على موقف اليابان القائم على الدعم المستمر للاتفاق النووي، طلبتُ من الجانب الإيراني مواصلة الالتزام بالاتفاق والعودة إلى التزاماته بموجب هذا الاتفاق والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي الى انتهاك الاتفاق".

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عصر اليوم الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) إلى طوكيو و التقى نظيره الياباني تارو كونو في مدينة يوكوهاما الساحلية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وآخر التطورات والتحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي و كذلك أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك بما فيها الظروف التي تعيشها منطقة الخليج الفارسي و الشرق الأوسط .

وقبل زيارته الى طوكيو، قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة العاصمة الصينية بكين أمس الإثنين، والتقى نظيره الصيني "وانغ يي".

ويغادر ظريف اليابان، غدا الاربعاء متوجها إلى ماليزيا المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية.

إنتهى**أ م د