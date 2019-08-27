إيران تحتل المركز السابع عالميا في صناعة الأدوية 

وعلى هامش الملتقى البحثي العشرين لطلاب العلوم الطبية في البلاد، اليوم الثلاثاء بمحافظة كرمانشاه (غرب)، أثنى ملك زادة، على الجهود الدؤوبة لأعضاء الهيئات العلمية وطلاب العلوم الطبية؛ مؤكدا ضرورة مواكبة التقدم الذي حصل في مجال العلوم الطبية والتكنولوجيا في العالم وأعرب عن أمله في إنشاء مراكز للعلاج الجيني في مختلف محافظات البلاد بما فيها محافظة كرمانشاه.

وأكد ضرورة إيلاء الإهتمام التام الى كافة الجوانب الثلاثة للصحة (الجسدية والنفسية والإجتماعية) في سياق الأبحاث الطبية.

وحث الباحثين في مجال العلوم الطبية لا سيما في محافظة كرمانشاه، على تعزيز التعاطي والتعاون الدولي؛ مؤكدا ان الكثير من المنجزات العلمية بالعالم جاءت حصيلة التعاون الدولي.

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