إيران تحتل المركز السابع عالميا في صناعة الأدوية 

وعلى هامش الملتقى البحثي العشرين لطلاب العلوم الطبية في البلاد، اليوم الثلاثاء بمحافظة كرمانشاه (غرب)، أثنى ملك زادة، على الجهود الدؤوبة لأعضاء الهيئات العلمية وطلاب العلوم الطبية؛ مؤكدا ضرورة مواكبة التقدم الذي حصل في مجال العلوم الطبية والتكنولوجيا في العالم وأعرب عن أمله في إنشاء مراكز للعلاج الجيني في مختلف محافظات البلاد بما فيها محافظة كرمانشاه.
وأكد ضرورة إيلاء الإهتمام التام الى كافة الجوانب الثلاثة للصحة (الجسدية والنفسية والإجتماعية) في سياق الأبحاث الطبية.
وحث الباحثين في مجال العلوم الطبية لا سيما في محافظة كرمانشاه، على تعزيز التعاطي والتعاون الدولي؛ مؤكدا ان الكثير من المنجزات العلمية بالعالم جاءت حصيلة التعاون الدولي.
إنتهى**أ م د
كرمانشاه/27 آب/أغسطس/إرنا- أعلن مساعد وزير الصحة لشؤون الأبحاث والتكنولوجيا "رضا ملك زادة"، ان إيران تمكنت في العام 2018 من الحصول على المركز الـ16 عالميا في مجال الإنجازات العلمية، فيما تمكنت من احتلال المركز الأول على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وكذلك تمكنت من الحصول على المركز السابع عالميا في مجال صناعة الأدوية.
وعلى هامش الملتقى البحثي العشرين لطلاب العلوم الطبية في البلاد، اليوم الثلاثاء بمحافظة كرمانشاه (غرب)، أثنى ملك زادة، على الجهود الدؤوبة لأعضاء الهيئات العلمية وطلاب العلوم الطبية؛ مؤكدا ضرورة مواكبة التقدم الذي حصل في مجال العلوم الطبية والتكنولوجيا في العالم وأعرب عن أمله في إنشاء مراكز للعلاج الجيني في مختلف محافظات البلاد بما فيها محافظة كرمانشاه.
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