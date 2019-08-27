مسؤول روسي: بامكان ايران تصدير نفطها عبر موانئ شبه جزيرة القرم

وقال مرادوف في تصريح ادلى به لوكالة "تاس" الروسية، انه ورغم الحظر المفروض على شبه جزيرة القرم من قبل الغرب بقيادة اميركا، بسبب انضمامها الى روسيا، فبامكان ايران استخدام موانئ هذه المنطقة لتصدير نفطها.

واضاف مرادوف، إن نقل النفط الايراني، الذي يواجه مشاكل بسبب الحظر الاميركي، عبر موانئ شبه جزيرة القرم، يعد احد سبل التعاون الممكنة بين ايران وهذه المنطقة.

وتابع: إن المصالح المشتركة بين ايران وشبه جزيرة القرم متنامية لاسيما في مجال مواجهة الحظر وتبعاته والسياسات الاميركية المعادية لايران.

ولفت الى رغبة رجال الاعمال الايرانيين في التعاون مع شبه جزيرة القرم وبالمقابل رغبة الناشطين التجاريين في هذه المنطقة في التعاون البناء مع ايران.

ونوه الى أن ايران تستطيع استخدام بحر قزوين ونهر الفولغا والبحر الاسود لتصدير نفطها الى البلدان الاخرى في حال استمرار الضغوط الاميركية وعدم امكانية استخدام قناة السويس.

انتهى ** 2342