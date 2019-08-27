لاريجاني: من اولويات ايران تعزيز علاقات الصداقة مع الجوار

وفي تصريح ادلى به الثلاثاء خلال ملتقى لوزارة الامن ، اعتبر لاريجاني ان انشطة وزارة الامن تحظى الان بالنضج اللازم ولها سيطرة جيدة على الامور ذات الصلة وهو ما يعد انجازا مهما.

واضاف، إن من حاجات البلاد اليوم التركيز على خطة الاقتصاد المقاوم وايجاد الحوافز وارساء الامن الاقتصادي في صفوف المبدعين وخالقي فرص العمل وكذلك تعزيز الانسجام بين المسؤولين في البلاد.

واكد على ضرورة احباط المؤامرات ومخططات الاعداء وضرورة تنمية حجم تبادل المعلومات والتعاون مع الدول الصديقة، مشددا على حضور العناصر الثورية والمؤمنة في التصدي للفساد الاقتصادي.

واشار الى توظيف الاعداء للجماعات الارهابية مثل زمرة المنافقين (خلق) وداعش، مشددا على مواصلة تركيز وزارة الامن في البلاد على اكتساب المعلومات والتعرف على خطط هذه الجماعات وكشفها.

انتهى ** 2342