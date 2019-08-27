وزير الاقتصاد الايراني: الميزان التجاري للبلاد ايجابي

وقال دجبسند في تصريح له الثلاثاء بمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب)، إن مؤشرات صادرات البلاد قد تحسنت هذا العام بحيث زاد وزن سلع الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 5 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأعرب عن سروره لتوقف تصاعد التضخم الشهري في البلاد واضاف ان زيادة قيمة الشركات المساهمة خلال الشهر المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي كمؤشر لتحسن آخر من شانه تمهيد الطريق للنمو الاقتصادي.

وقال، هنالك جهود جادة الآن لتطوير الصادرات غير النفطية في البلاد ، ما يستلزم استثمار هذه الفرصة بافضل صورة ممكنة.

واكد ضرورة تضافر جهود القطاعين الخاص والعام لتحقيق التقدم الاقتصادي في مختلف المجالات، واعتبر القطاع الخاص بانه الخط الامامي في مواجهة الحظر المفروض من قبل الاعداء وقال انه ينبغي في هذا السياق ان يكون للقطاع الخاص دورا اكبر تاثيرا.

انتهى ** 2342