جهانغيري: لا قضية اليوم اهم من امن البلاد

وفي كلمته الثلاثاء خلال ملتقى عقد في وزارة الامن، اعتبر جهانغيري الامن بانه الحاجة المسبقة لجميع الانشطة وقال، انه وبغية الوصول الى الامن لا ينبغي عدم التواني عن اتخاذ اي اجراء ولا بد ان نعتبر توفيره الهف الاساس للارتقاء بجميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية كي نصل في ظل ذلك للحرية والمشاركة الجيدة من قبل جميع افراد المجتمع.

واضاف، ان تعريف الامن اليوم يختلف عما كان عليه في العقود الماضية وشهد تغييرات جادة، فالشعور بالامن في المجتمع اليوم هو اهم من الامن نفسه وان البنية الاساس لايجاد هذا الشعور هو الوصول الى المعلومات.

واعتبر ان وزارة الامن هي المسؤولة قانونيا وعقلانيا لجمع وانتاج المعلومات لايجاد الامن الواعي، مؤكدا بان لها الدور الاساس والحاسم في هذا المجال.

انتهى ** 2342