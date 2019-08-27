ثلاث هزات ارضية تضرب جنوب وشمال شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان هزتين ارضيتين بقوة 3.8 و 3.7 ريختر ضربتا ضواحي مدينة قوجان بمحافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

ووقعت الهزة الاولى بقوة 3.8 ريختر في الساعة السادسة و 25 دقيقة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الواحدة و 55 دقيقة بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض وعلى بعد 9 كم من مدينة قوجان فيما وقعت الهزة الثانية بقوة 3.7 ريختر في الساعة السابعة و 13 دقيقة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثانية و 43 دقيقة بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في عمق 12 كم من سطح الارض.

وقال حاكم مدينة قوجان هادي رجائي نيا في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" بان الهزتين لم تسفرا عن وقوع اي اضرار.

وتقع مدينة قوجان على بعد 180 كم الى الشمال الغربي من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

من جهة اخرى ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاربعاء مدينة فارغان (فارغانات) بمحافظة هرمزكان جنوب ايران في الساعة الثانية عشرة و 35 دقيقة و 32 ثانية من بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي (الثامنة و 5 دقائق و 32 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية اي تقارير عن وقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضية.

انتهى ** 2342