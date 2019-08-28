رئيس مكتب الرئاسة الايرانية: ثورتنا جاءت لاحياء القيم الاسلامية

وفي تعليق له في صفحته على موقع "الاينستغرام" اشار واعظي الى حضوره الثلاثاء جلسة لتبادل الافكار مع علماء الدين، وكتب: لقد توفرت لي الفرصة لحضور جلسة لتبادل الافكار مع علماء الدين وان اتحدث عن كثب حول بعض القضايا والهواجس المشتركة.

واوضح انه تم خلال الجلسة التاكيد على بعض النقاط منها ان المعيار الاساس للحكومة هو متابعة الشؤون والقضايا المعيشية للشرائح المتوسطة والضعيفة في المجتمع.

واضاف، اننا نعتقد بانه على الحكومة بذل اقصى جهودها لمتابعة قضايا الطبقات الضعيفة بالمجتمع وان نتمكن عبر ايجاد الظروف المناسبة من خدمة المواطنين خلال العامين المتبقيين من فترة الحكومة الراهنة بافضل صورة ممكنة.

واكد بان ما هو مهم للحكومة هو اساس الدولة ومتابعة اهدافها وقيمها الثورية والاسلامية وتعزيز علاقات البلاد مع دول العالم واضاف، ان ثورتنا جاءت لاحياء القيم الاسلامية.

انتهى ** 2342